Aktivita v nemeckom stavebníctve klesla najprudšie za viac než rok
Autor TASR
Berlín 7. mája (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore zaznamenala v apríli najvýraznejší pokles za viac než rok. Výraznou mierou sa pod to podpísali sektory bytovej výstavby a komerčných stavieb. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global zverejnil portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov (PMI) v nemeckom sektore stavebníctva dosiahol v apríli 42,1 bodu. Na porovnanie, v marci predstavoval 48 bodov. V obidvoch prípadoch to znamená pokles aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Aktivita v sektore klesá od začiatku tohto roka, pričom aprílové tempo predstavuje najvýraznejší pokles od marca 2025.
Za nepriaznivým vývojom sú najmä sektory bytovej výstavby a komerčných stavieb. Sektor bytovej výstavby zaznamenal najprudší pokles aktivity za vyše roka. Sektor komerčných stavieb, ktorý zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory, dosiahol zasa najvýraznejší pokles aktivity za 17 mesiacov.
Sektor inžinierskych stavieb síce pokles nezaznamenal, ani vývoj v rámci tohto segmentu však celkové nemecké stavebníctvo nepodporil. Po predchádzajúcich piatich mesiacoch rastu sa aktivita v oblasti inžinierskych stavieb v apríli prakticky nemenila.
