Streda 8. apríl 2026
Aktivita v nemeckom stavebníctve opäť klesla, tempo sa však zmiernilo

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Berlín 8. apríla (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebníctve pokračovala v marci v poklese, tretí mesiac v rade, rozsah poklesu sa však výrazne spomalil. Údaje S&P Global zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Index nákupných manažérov S&P Global pre nemecký stavebný sektor dosiahol v marci 48 bodov, zatiaľ čo vo februári predstavoval 43,7 bodu. To znamená pokračovanie poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však prudko spomalilo.

Nepriaznivú situáciu v sektore zmiernil v marci najmä vývoj v oblasti inžinierskych stavieb. V rámci tohto segmentu aktivita vzrástla, pričom tempo rastu sa ešte zrýchlilo.

Čiastočne tempo poklesu aktivity v celom stavebníctve zmiernil aj vývoj v bytovej výstavbe. Tá síce pokračovala v poklese aktivity, avšak najslabším tempom od začiatku roka.

Najslabším článkom nemeckého stavebného sektora zostala oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory. Pokles v tomto segmente sa síce tiež ako pri bytovej výstavbe zmiernil, avšak vo veľmi obmedzenom rozsahu.
.

