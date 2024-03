Aktivita v nemeckom stavebníctve pokračovala v miernejšom poklese

Berlín 6. marca (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala minulý mesiac vo výraznom poklese, tempo poklesu sa však v porovnaní so začiatkom roka spomalilo. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov v nemeckom stavebnom sektore dosiahol vo februári 39,1 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 36,3 bodu. Napriek výraznému rastu indexu to naďalej znamená prudký pokles aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Aktivita v nemeckom stavebníctve je v útlme nepretržite od apríla 2022. Na druhej strane, februárové údaje vykazujú spomalenie poklesu oproti vývoju v januári, pričom sú najlepšie za päť mesiacov.



Pokles zaznamenali všetky tri sledované kategórie ako bytová výstavba, tak oblasť komerčných stavieb aj inžinierske stavby. Zároveň však vo všetkých oblastiach sa tempo poklesu spomalilo, pričom najlepšie údaje vykázal sektor inžinierskych stavieb, kde bol pokles iba mierny. Naopak, oblasti bytovej výstavby aj komerčných stavieb (druhá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory) pokračovali v prudkom poklese aktivity.