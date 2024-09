Aktivita v nemeckom stavebníctve pokračovala v auguste v poklese

Berlín 5. septembra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala v auguste v poklese, za čím je najmä vývoj v bytovej výstavbe a oblasti komerčných stavieb. V obidvoch segmentoch sa aktivita prudko znížila. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje spoločnosti S&P Global. Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre nemecký stavebný sektor dosiahol v auguste 38,9 bodu oproti júlovej hodnote 40 bodov. Je to najvýraznejší pokles od mája, v ktorom index zaznamenal 38,5 bodu. Rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



"Stavebný sektor iba potvrdzuje smerovanie hlbšie do recesie," uviedol hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky Cyrus de la Rubia. "Zdá sa, že opatrný prístup Európskej centrálnej banky (ECB) v otázke znižovania úrokových sadzieb, druhú redukciu očakávame na najbližšom zasadnutí 12. septembra, súčasný tlak na stavebné firmy zatiaľ príliš nezmiernil," dodal.



Z troch oblastí najvýraznejšie aktivitu v stavebníctve ovplyvnili bytová výstavba a komerčné stavby, pričom druhá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Aktivita v segmente bytovej výstavby klesla najprudšie od apríla a v prípade komerčných stavieb bol pokles najvýraznejší od začiatku roka.



Nepriaznivú situáciu v nemeckom stavebníctve čiastočne zmiernila oblasť inžinierskych stavieb. Tí síce tiež zaznamenala pokles, avšak najslabší od februára.