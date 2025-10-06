Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivita v nemeckom stavebníctve pokračovala vo výraznom poklese

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ako jediný zaznamenal rast aktivity sektor inžinierskych stavieb, ktorý tak vzrástol za posledné štyri mesiace tretí raz. Na druhej strane, tempo rastu sa oproti vývoju v auguste spomalilo.

Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala v septembri v poklese, jeho tempo sa však zmiernilo. Na druhej strane, rozsah poklesu je naďalej výrazný. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili portály tradingeconomics a investing.com.

Index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre nemecký stavebný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 46 bodov. Znamená to pokračovanie výrazného poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však mierne spomalilo.

Pod pokračovanie poklesu aktivity v stavebníctve najväčšej ekonomiky eurozóny sa podpísala najmä bytová výstavba, čiastočne však aj oblasti komerčných a inžinierskych stavieb. Aktivita v oblasti bytovej výstavby zaznamenala v septembri výrazný pokles, najprudší za ostatné tri mesiace a v poklese pokračoval aj sektor komerčných stavieb, aj keď miernejším tempom. Tento sektor zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory.

Ako jediný zaznamenal rast aktivity sektor inžinierskych stavieb, ktorý tak vzrástol za posledné štyri mesiace tretí raz. Na druhej strane, tempo rastu sa oproti vývoju v auguste spomalilo.

Nové objednávky v nemeckom stavebnom sektore pokračovali vo výraznom poklese, aj keď jeho tempo bolo miernejšie než v auguste. Firmy však naďalej poukazujú na vysoké náklady, obmedzené rozpočty a nepriaznivé ekonomické podmienky.
