Aktivita v nemeckom stavebníctve pokračovala vo výraznom poklese
Ako jediný zaznamenal rast aktivity sektor inžinierskych stavieb, ktorý tak vzrástol za posledné štyri mesiace tretí raz. Na druhej strane, tempo rastu sa oproti vývoju v auguste spomalilo.
Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala v septembri v poklese, jeho tempo sa však zmiernilo. Na druhej strane, rozsah poklesu je naďalej výrazný. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili portály tradingeconomics a investing.com.
Index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre nemecký stavebný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 46 bodov. Znamená to pokračovanie výrazného poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však mierne spomalilo.
Pod pokračovanie poklesu aktivity v stavebníctve najväčšej ekonomiky eurozóny sa podpísala najmä bytová výstavba, čiastočne však aj oblasti komerčných a inžinierskych stavieb. Aktivita v oblasti bytovej výstavby zaznamenala v septembri výrazný pokles, najprudší za ostatné tri mesiace a v poklese pokračoval aj sektor komerčných stavieb, aj keď miernejším tempom. Tento sektor zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory.
Ako jediný zaznamenal rast aktivity sektor inžinierskych stavieb, ktorý tak vzrástol za posledné štyri mesiace tretí raz. Na druhej strane, tempo rastu sa oproti vývoju v auguste spomalilo.
Nové objednávky v nemeckom stavebnom sektore pokračovali vo výraznom poklese, aj keď jeho tempo bolo miernejšie než v auguste. Firmy však naďalej poukazujú na vysoké náklady, obmedzené rozpočty a nepriaznivé ekonomické podmienky.
