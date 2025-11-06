< sekcia Ekonomika
Aktivita v nemeckom stavebníctve v októbri prudko klesla
Z troch kategórií dosiahla najslabšie výsledky oblasť rezidenčných nehnuteľností, kde bol pokles najrýchlejší v tomto roku.
Berlín 6. novembra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebníctve zaznamenala v októbri najprudší pokles za uplynulých 7 mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index nákupných manažérov (PMI) pre nemecký stavebný sektor spoločnosti S&P Global minulý mesiac nečakane klesol na 42,8 bodu zo septembrových 46,2 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od marca. Ekonómovia počítali s nárastom na 46,9 bodu. Index sa pohybuje hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od expanzie.
Z troch kategórií dosiahla najslabšie výsledky oblasť rezidenčných nehnuteľností, kde bol pokles najrýchlejší v tomto roku. Aj v oblasti komerčných stavieb sa pokles zrýchlil a segment inžinierskych stavieb zaznamenal kontrakciu po dvoch mesiacoch rastu.
„Je to ťažká rana pre stavebný sektor, ktorý už aj predtým bol pod tlakom,“ uviedol hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. Čísla podľa neho odrážajú „atmosféru neistoty, vysoké stavebné náklady a relatívne vysoké dlhodobé úrokové sadzby“.
