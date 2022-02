Aktivita v nemeckom stavebníctve vzrástla najviac od nástupu pandémie

Berlín 5. februára (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore na začiatku roka vzrástla, najprudšie od začiatku pandémie nového koronavírusu. Prispeli k tomu všetky sledované oblasti, najviac však oblasť bytovej výstavby, kde rast dosiahol 4-ročné maximum.



Ako uviedla spoločnosť IHS Markit, index nákupných manažérov pre nemecký stavebný sektor dosiahol v januári 54,5 bodu, zatiaľ čo v decembri to bolo 48,2 bodu. To znamená návrat k rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše januárové tempo rastu bolo najvýraznejšie od februára 2020, teda posledného mesiaca pred nástupom pandémie nového koronavírusu. V ňom index dosiahol 55,8 bodu.



Z jednotlivých kategórií sa pod vývoj v nemeckom stavebnom sektore podpísala najmä oblasť bytovej výstavby. Tá vzrástla najvýraznejšie od januára 2018.



Rast však zaznamenali aj oblasť inžinierskych stavieb, ako aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Vývoj v sektore čiastočne ovplyvnilo počasie, ktoré bolo v tohtoročnom januári miernejšie a nezasahovalo do takej miery do výstavby.



Výrazne sa zvýšil počet nových objednávok, rástla produkcia a rast evidovala aj oblasť zamestnanosti. Tá sa zvýšila piaty mesiac po sebe, pričom tempo tvorby pracovných miest bolo najvyššie od februára 2020.