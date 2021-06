Aktivita v nemeckom stavebnom sektore aj v máji klesla

Berlín 4. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore v máji opäť klesla, a to najmä pre problémy v dodávateľskom reťazci. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov (PMI) zo stavebného sektora v najväčšej európskej ekonomike klesol v máji na 44,5 bodu zo 46,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najnižšia hodnota od februára, keď výkon tohto odvetvia ovplyvnila aj vlna nepriaznivého zimného počasia.



Hodnota indexu sa tak v máji prepadla hlbšie pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.



Prieskum tiež odhalil výrazné zníženie aktivity v kategóriach komerčných aj inžinierskych stavieb. Len sektor rezidenčnej výstavy bol o niečo odolnejší, ale aj ten zostal v negatívnom teritóriu.



Niekoľko spoločností prijalo v máji aj menej objednávok na nové práce, čo súviselo s nedostatkom surovín a všeobecnými obmedzeniami kapacity. Viac firiem čelilo tiež dlhším dodacím lehotám vstupných materiálov pre problémy v dodávateľských reťazcoch. To zvýšilo inflačné tlaky, pričom vstupné ceny rástli rekordným tempom už druhý mesiac po sebe.



Nižšia úroveň aktivity sa v máji premietla do ďalšieho poklesu zamestnanosti v nemeckom stavebníctve, už štvrtý mesiac po sebe.



Očakávania stavebníkov týkajúce sa aktivity v nasledujúcich 12 mesiacoch sa v máji zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň za päť mesiacov.