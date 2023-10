Aktivita v nemeckom stavebnom sektore klesla najviac za skoro 3,5 roka

Berlín 5. októbra (TASR) - Pokles aktivity v nemeckom stavebnom sektore sa minulý mesiac zrýchlil, pričom tempo poklesu bolo najprudšie za takmer 3,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Výsledky do veľkej miery ovplyvnili nové objednávky, ktorých pokles bol jeden z najvýraznejších v histórii záznamov. Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov pre nemecký stavebný sektor dosiahol v septembri 39,3 bodu oproti augustovej hodnote 41,5 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Septembrové údaje zároveň predstavujú najvýraznejší pokles aktivity v nemeckom stavebníctve od apríla 2020.



Dôvodom sú najmä nové objednávky. Tie zaznamenali štvrtý najväčší pokles v histórii záznamov. Aj očakávania v stavebnom sektore na nasledujúce mesiace sa v septembri zhoršili, pričom pokles bol jedným z najvýraznejších v histórii. Vzhľadom na tento vývoj začali stavebné firmy znižovať počty zamestnancov, pričom tempo redukcie zamestnanosti dosiahlo v septembri najvyššiu úroveň od apríla 2020.



Čo sa týka troch sledovaných oblastí stavebníctva, najhoršie sa opäť vyvíjala bytová výstavba. Aktivita v tejto oblasti klesala naďalej, aj keď o niečo miernejšie než v auguste, keď zaznamenala najvýraznejší pokles za viac než 13 rokov.



Klesla aj aktivita v oblasti komerčných stavieb, ktoré zahrnujú obchody, sklady a kancelárske priestory. Pokles v tejto oblasti bol najvýraznejší od septembra minulého roka. Navyše k poklesu sa vrátila aj aktivita v oblasti inžinierskych stavieb.