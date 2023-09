Aktivita v nemeckom súkromnom sektore klesá

Berlín 22. septembra (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore klesla v septembri tretí mesiac v rade, za čím je pretrvávajúci pokles dopytu po tovaroch a službách, ukázali v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB). Tempo poklesu sa síce čiastočne zmiernilo, ďalší pokles aktivity v sektore však poukazuje na "výrazný pokles ekonomiky v 3. kvartáli". Informovala o tom agentúra Reuters.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov zahrnujúci aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, ktoré sa spolu podieľajú na celkovej ekonomickej aktivite Nemecka viac než dvomi tretinami, dosiahol v septembri 46,2 bodu. V auguste predstavoval 44,6 bodu, čo znamenalo najvýraznejší pokles aktivity za 39 mesiacov. Septembrový údaj predstavuje spomalenie poklesu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Na druhej strane, výsledky zaostali za odhadmi analytikov. Tí očakávali zvýšenie indexu na 47,2 bodu. "Kompozitný index potvrdzuje náš názor, že nemecká ekonomika v tomto štvrťroku opäť smeruje k poklesu," povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia. Dodal, že odhadujú medzikvartálny pokles až o 1 %.



Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore dosiahol v septembri 39,8 bodu. To je síce zlepšenie oproti augustu (39,1 bodu), naďalej to však predstavuje prudký pokles aktivity.



O niečo lepšia bola situácia v sektore služieb, výsledky však stále predstavujú pokles aktivity, aj keď už iba mierny. Príslušný index dosiahol 49,8 bodu a dostal sa tak do blízkosti 50 bodov, teda úrovne stagnácie. V auguste index dosiahol 47,3 bodu.