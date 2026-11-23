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Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v novembri výrazne zrýchlila
Hlavným motorom rastu naďalej zostáva výrobný sektor, pričom osobitný index PMI pre toto odvetvie vzrástol z októbrových 54,2 bodu na 55 bodov.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Rast súkromného sektora v Nemecku sa v novembri výrazne zrýchlil, k čomu prispelo zlepšenie vo výrobnom odvetví aj v službách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na v pondelok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel aj služby, podľa predbežných údajov S&P Global v novembri vzrástol na 55 bodov z októbrovej úrovne 53,4 bodu, čím sa dostal najvyššie od marca 2022. Hranica 50 bodov oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Služby a výrobný sektor spoločne tvoria viac ako dve tretiny výkonu najväčšej európskej ekonomiky.
„Je povzbudzujúce, že popri pretrvávajúcom oživení vo výrobnom sektore, ktorý naďalej ťaží z rastúcich exportných objednávok, nastalo oživenie dopytu aj v sektore služieb, zameranom skôr na domáci trh. Ten zaznamenal najvýraznejšie zlepšenie za viac než rok, čo naznačuje, že oživenie ekonomiky sa rozširuje,“ uviedol Phil Smith zo spoločnosti S&P Global.
Hlavným motorom rastu naďalej zostáva výrobný sektor, pričom osobitný index PMI pre toto odvetvie vzrástol z októbrových 54,2 bodu na 55 bodov, čo je najvyššia úroveň za posledné štyri roky. Aj sektor služieb nabral na dynamike, pričom podnikateľská aktivita v ňom vzrástla najvýraznejšie od októbra minulého roka. Index PMI pre služby sa v novembri zvýšil na 54 bodov z úrovne 52,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel aj služby, podľa predbežných údajov S&P Global v novembri vzrástol na 55 bodov z októbrovej úrovne 53,4 bodu, čím sa dostal najvyššie od marca 2022. Hranica 50 bodov oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Služby a výrobný sektor spoločne tvoria viac ako dve tretiny výkonu najväčšej európskej ekonomiky.
„Je povzbudzujúce, že popri pretrvávajúcom oživení vo výrobnom sektore, ktorý naďalej ťaží z rastúcich exportných objednávok, nastalo oživenie dopytu aj v sektore služieb, zameranom skôr na domáci trh. Ten zaznamenal najvýraznejšie zlepšenie za viac než rok, čo naznačuje, že oživenie ekonomiky sa rozširuje,“ uviedol Phil Smith zo spoločnosti S&P Global.
Hlavným motorom rastu naďalej zostáva výrobný sektor, pričom osobitný index PMI pre toto odvetvie vzrástol z októbrových 54,2 bodu na 55 bodov, čo je najvyššia úroveň za posledné štyri roky. Aj sektor služieb nabral na dynamike, pričom podnikateľská aktivita v ňom vzrástla najvýraznejšie od októbra minulého roka. Index PMI pre služby sa v novembri zvýšil na 54 bodov z úrovne 52,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.