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Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v júli vrátila k rastu
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre Nemecko, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v júli 51,2 bodu oproti júnovej hodnote 49,5 bodu.
Autor TASR
Berlín 24. júla (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v júli vrátila k rastu, k čomu veľkou mierou prispel výrobný sektor. Čiastočne sa zlepšil aj vývoj v oblasti služieb. Avšak zhoršenie situácie na Blízkom východe vyvoláva pochybnosti, či sa toto zotavenie podarí udržať. Údaje zverejnené v piatok spoločnosťou S&P Global priniesla agentúra Reuters.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre Nemecko, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v júli 51,2 bodu oproti júnovej hodnote 49,5 bodu. To znamená návrat aktivity k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Predbežné údaje sú podstatne lepšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s ďalším poklesom aktivity v nemeckom súkromnom sektore, iba miernejším než v júni. Predpokladali index na úrovni 49,8 bodu.
„Nemecká ekonomika mala veľmi dobrý štart do tretieho štvrťroka, keď sa aktivita v súkromnom sektore po troch mesiacoch v útlme vrátila k rastu,“ povedal Phil Smith z S&P Global Market Intelligence. Na druhej strane, súčasná eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá opäť zvýšila tlak na ceny energií, vyvoláva neistotu, čo sa týka udržateľného zotavovania, dodal.
Júlový vývoj v súkromnom sektore ovplyvnila najmä výroba. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor vzrástol tento mesiac na 52,2 bodu z 50,3 bodu v júni. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali iba s miernym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,5 bodu.
Čiastočne vývoj celkového súkromného sektora podporili aj služby. Aktivita v tomto segmente síce opäť klesla, avšak miernejšie. Príslušný index dosiahol v júli 49,6 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 48,6 bodu.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre Nemecko, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v júli 51,2 bodu oproti júnovej hodnote 49,5 bodu. To znamená návrat aktivity k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Predbežné údaje sú podstatne lepšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s ďalším poklesom aktivity v nemeckom súkromnom sektore, iba miernejším než v júni. Predpokladali index na úrovni 49,8 bodu.
„Nemecká ekonomika mala veľmi dobrý štart do tretieho štvrťroka, keď sa aktivita v súkromnom sektore po troch mesiacoch v útlme vrátila k rastu,“ povedal Phil Smith z S&P Global Market Intelligence. Na druhej strane, súčasná eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá opäť zvýšila tlak na ceny energií, vyvoláva neistotu, čo sa týka udržateľného zotavovania, dodal.
Júlový vývoj v súkromnom sektore ovplyvnila najmä výroba. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor vzrástol tento mesiac na 52,2 bodu z 50,3 bodu v júni. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali iba s miernym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,5 bodu.
Čiastočne vývoj celkového súkromného sektora podporili aj služby. Aktivita v tomto segmente síce opäť klesla, avšak miernejšie. Príslušný index dosiahol v júli 49,6 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 48,6 bodu.