Aktivita v nemeckom súkromnom sektore vzrástla, vo Francúzsku klesla

Berlín/Paríž 23. mája (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore pokračovala v máji v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo a prekonalo aj očakávania analytikov. Na druhej strane, v prípade Francúzska aktivita v súkromnom sektore nečakane klesla, keď sa k poklesu vo výrobnom sektore pridal aj dominantný sektor služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB).



Predbežný zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Nemecku v máji 52,2 bodu oproti 50,6 bodu v apríli. Znamená to výrazné zrýchlenie aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky prekonali aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s miernym zrýchlením rastu na 51 bodov.



"Tieto čísla nám dávajú určitú nádej," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej obchodnej banky. "Výsledky zloženého PMI signalizujú solídny rast," dodal. Vývoj v súkromnom sektore podporil najmä sektor služieb, v rámci ktorého index nákupných manažérov vzrástol v máji na 53,9 bodu z aprílovej hodnoty 53,2 bodu. To je najvýraznejšia hodnota indexu za 11 mesiacov a nad očakávanou úrovňou 53,5 bodu.



Aktivita vo výrobnom sektore síce aj v máji klesla, tempo poklesu sa však spomalilo. Príslušný index dosiahol 45,4 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 42,5 bodu. Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí nepočítali s takým výrazným spomalením poklesu a odhadovali, že index dosiahne 43,1 bodu.



Nečakane nepriaznivo sa však vyvíjala situácia v súkromnom sektore Francúzska, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou Európskej únie. Zložený index nákupných manažérov dosiahol v máji 49,1 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 50,5 bodu. To znamená, že po aprílovom raste aktivity táto v máji zaznamenala pokles.



Výsledok je výrazne horší, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že aktivita v súkromnom sektore Francúzska tempo rastu zrýchli a príslušný index dosiahne 50,9 bodu.



Vývoj v súkromnom sektore opäť ovplyvnil sektor služieb, ktorý je vo francúzskej ekonomike dominantný. Ten sa v máji pripojil k výrobnému sektoru, ktorý už predtým zaznamenal pokles.



Index nákupných manažérov v sektore služieb dosiahol v máji 49,4 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 51,3 bodu. Aj v tomto prípade analytici očakávali zrýchlenie rastu v sektore a index na úrovni 51,6 bodu.



V prípade výrobného sektora sa však situácia čiastočne zlepšila, aj keď ten pokračoval v poklese aktivity. Príslušný index dosiahol 46,7 bodu oproti aprílovej hodnote 45,3 bodu. Analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali rast indexu iba na 45,8 bodu.