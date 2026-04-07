Aktivita v nemeckom súkromnom sektore vykázala najslabší rast
Dôvodom je vývoj v sektore služieb, kde sa rast spomalil výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad, a dosiahol najnižšiu úroveň za pol roka.
Autor TASR
Berlín 7. apríla (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore zaznamenala v marci výrazné spomalenie rastu, pričom dosiahla najnižšiu úroveň v tomto roku. Uviedla to v utorok spoločnosť S&P Global, ktorá zverejnila finálne údaje. Dôvodom je vývoj v sektore služieb, kde sa rast spomalil výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad, a dosiahol najnižšiu úroveň za pol roka. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Finálny kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Nemecku v marci 51,9 bodu oproti 53,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená spomalenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Marcová hodnota indexu je zároveň najnižšia od začiatku tohto roka.
Vývoj v súkromnom sektore negatívne ovplyvnil takmer výhradne sektor služieb. Ten v marci stratil pôvodnú dynamiku v reakcii na oslabenie dopytu po začatí vojny na Blízkom východe. Konflikt vypukol koncom februára po útoku Izraela a USA na Irán.
Konečný index nákupných manažérov pre nemecký sektor služieb dosiahol v marci 50,9 bodu, zatiaľ čo predbežný údaj spred dvoch týždňov predstavoval 51,2 bodu. Vo februári index dosiahol 53,5 bodu. Je to najslabší rast aktivity v nemeckom sektore služieb od septembra minulého roka.
Finálny kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Nemecku v marci 51,9 bodu oproti 53,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená spomalenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Marcová hodnota indexu je zároveň najnižšia od začiatku tohto roka.
Vývoj v súkromnom sektore negatívne ovplyvnil takmer výhradne sektor služieb. Ten v marci stratil pôvodnú dynamiku v reakcii na oslabenie dopytu po začatí vojny na Blízkom východe. Konflikt vypukol koncom februára po útoku Izraela a USA na Irán.
Konečný index nákupných manažérov pre nemecký sektor služieb dosiahol v marci 50,9 bodu, zatiaľ čo predbežný údaj spred dvoch týždňov predstavoval 51,2 bodu. Vo februári index dosiahol 53,5 bodu. Je to najslabší rast aktivity v nemeckom sektore služieb od septembra minulého roka.