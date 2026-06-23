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Aktivita v nemeckom súkromnom sektore v júni klesla
Pod nepriaznivý vývoj sa podpísal najmä sektor služieb.
Autor TASR
Berlín 23. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore pokračovala v júni v poklese, pričom rozsah poklesu bol najvýraznejší za 1,5 roka. Pod nepriaznivý vývoj sa podpísal najmä sektor služieb, kde aktivita klesla najprudšie za zhruba 3,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje S&P Global.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Nemecku v júni 48 bodov oproti 48,8 bodu v máji. Znamená to zrýchlenie tempa poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index je zároveň na najnižšej hodnote od decembra 2024.
Navyše, aktivita v súkromnom sektore bola omnoho slabšia, než predpokladali analytici. Tí naopak očakávali zmiernenie poklesu a index na úrovni 49,6 bodu.
„Zlou správou je, že aktivita v súkromnom sektore klesla tretí mesiac v rade, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. To zvyšuje pravdepodobnosť, že aj ekonomika vykáže v 2. kvartáli pokles,“ povedal Phil Smith z S&P Global Market Intelligence.
Za zhoršením vývoja v nemeckom súkromnom sektore je najmä oblasť služieb. Príslušný index klesol z májovej hodnoty 48,1 bodu na 46,8 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od novembra 2022.
Zhoršenie zaznamenal aj vývoj vo výrobnom sektore, aj keď ešte nedošlo k poklesu aktivity. Príslušný čiastkový index však dosiahol 50 bodov, čo predstavuje nulové tempo rastu. V máji zaznamenal 50,1 bodu. Za nulovým rastom je najmä vývoj nových objednávok, ktoré klesli štvrtý mesiac v rade, a to najprudším tempom od decembra 2024.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Nemecku v júni 48 bodov oproti 48,8 bodu v máji. Znamená to zrýchlenie tempa poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index je zároveň na najnižšej hodnote od decembra 2024.
Navyše, aktivita v súkromnom sektore bola omnoho slabšia, než predpokladali analytici. Tí naopak očakávali zmiernenie poklesu a index na úrovni 49,6 bodu.
„Zlou správou je, že aktivita v súkromnom sektore klesla tretí mesiac v rade, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. To zvyšuje pravdepodobnosť, že aj ekonomika vykáže v 2. kvartáli pokles,“ povedal Phil Smith z S&P Global Market Intelligence.
Za zhoršením vývoja v nemeckom súkromnom sektore je najmä oblasť služieb. Príslušný index klesol z májovej hodnoty 48,1 bodu na 46,8 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od novembra 2022.
Zhoršenie zaznamenal aj vývoj vo výrobnom sektore, aj keď ešte nedošlo k poklesu aktivity. Príslušný čiastkový index však dosiahol 50 bodov, čo predstavuje nulové tempo rastu. V máji zaznamenal 50,1 bodu. Za nulovým rastom je najmä vývoj nových objednávok, ktoré klesli štvrtý mesiac v rade, a to najprudším tempom od decembra 2024.