Aktivita v nemeckých službách spomalila rast,súkromný sektor stagnoval

Berlín 3. júla (TASR) - Aktivita v nemeckom sektore služieb pokračovala v júni v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s májom spomalilo, a to výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. To sa odrazilo aj na vývoji celého súkromného sektora. Poukázali na to v stredu zverejnené konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.



Konečný index nákupných manažérov pre nemecký sektor služieb dosiahol v júni 53,1 bodu oproti májovej hodnote 54,2 bodu, čo predstavovalo 12-mesačné maximum. Konečný údaj je horší aj v porovnaní s predbežným odhadom, ktorý poukazoval na index na úrovni 53,5 bodu. To znamená, že tempo rastu aktivity v sektore služieb najväčšej európskej ekonomiky sa spomalilo výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.



Nové objednávky pokračovali v raste, tretí mesiac v rade, tempo rastu však bolo slabšie. Rástli aj nové zahraničné objednávky, avšak iba minimálne.



Vývoj v sektore služieb a predtým vo výrobnom sektore ovplyvnil situáciu v celom súkromnom sektore za mesiac jún. Takzvaný kompozitný index, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v sektore služieb, dosiahol v Nemecku v júni 50,4 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval ročné maximum 52,4 bodu. Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore Nemecka sa tak priblížilo k úrovni stagnácie.