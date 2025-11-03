< sekcia Ekonomika
Aktivita v poľskom aj českom priemysle v októbri opäť klesla
Autor TASR
Varšava/Praha 3. novembra (TASR) - Aktivita v poľskom aj českom priemysle v októbri opäť klesla. No zatiaľ čo v poľskom výrobnom sektore sa tempo jej poklesu v októbri spomalilo, v susednej Českej republike sa, naopak, zrýchlilo. Ukázali to v pondelok údaje z prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z poľského výrobného sektora v októbri 2025 zvýšil na 48,8 bodu zo septembrových 48 bodov. Zostal však pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.
Prieskum odhalil tiež, že produkcia aj nové objednávky v poľskom priemysle sa v októbri znížili menej ako v septembri. Exportné objednávky pritom klesli najmenej za šesť mesiacov.
V prípade Českej republiky sa index nákupných manažérov (PMI) vo výrobe v októbri 2025 znížil na 47,2 zo septembrových 49,2 bodu. Zaostal tak za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 49,5 bodu.
Október bol už štvrtý mesiac v rade, keď sa tento index v Česku pohyboval pod hranicou 50 bodov. Prispel k tomu ďalší pokles produkcie aj nových objednávok. Nové exportné objednávky v Česku sa pritom nepretržite znižujú od marca 2022 a v októbri sa prepadli najviac za šesť mesiacov.
Firmy v Česku tak pokračujú v škrtoch a ďalej znižovali zamestnanosť aj nákup vstupných materiálov. To zmiernilo tlak na kapacity dodávateľov. Medzitým sa rast cien vstupov zmiernil a dosiahol najmenšie tempo od februára 2024, zatiaľ čo predajné ceny ďalej klesali.
Nálada českých podnikateľov klesla v októbri na najnižšiu úroveň od decembra minulého roka pre obavy z dlhšie trvajúceho slabšieho dopytu.
