Aktivita v poľskom výrobnom sektore nečakane zrýchlila tempo rastu

Varšava 3. januára (TASR) - Aktivita v poľskom výrobnom sektore zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka nečakané zrýchlenie rastu. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre poľský výrobný sektor dosiahol v decembri 56,1 bodu. V novembri predstavoval 54,4 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň najvýraznejšie tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore od júla minulého roka.



Ekonómovia síce počítali s ďalším rastom, očakávali však, že tempo rastu sa mierne spomalí. Index predpokladali na úrovni 54,1 bodu.



K zrýchleniu rastu prispeli produkcia aj nové objednávky. V obidvoch prípadoch bol zaznamenaný rast, v prípade produkcie najvyšší od júla a v prípade nových objednávok od augusta. Zvýšili sa aj nové exportné objednávky, a to prvýkrát za štyri mesiace.