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< sekcia Ekonomika

Aktivita v poľskom výrobnom sektore zmiernila v júli tempo poklesu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index nákupných manažérov S&P Global pre poľský výrobný sektor dosiahol v júli 49 bodov oproti júnovej hodnote 46,1 bodu.

Autor TASR
Varšava 3. augusta (TASR) - Aktivita v poľskom výrobnom sektore pokračovala v júli v poklese, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Prispeli k tomu nové objednávky aj produkcia, ktoré vykázali miernejší pokles než v júni. Údaje, ktoré v pondelok zverejnila spoločnosť S&P Global, priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Index nákupných manažérov S&P Global pre poľský výrobný sektor dosiahol v júli 49 bodov oproti júnovej hodnote 46,1 bodu. To naďalej predstavuje pokles aktivity v sektore, avšak vo výrazne miernejšom tempe, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

V poklese pokračovali nové objednávky aj produkcia, v obidvoch prípadoch však slabším tempom. Lepšie než v júni sa vyvíjali aj nové exportné objednávky, ktoré tiež opätovne klesli, tempo poklesu však bolo najslabšie od januára.

Pozitívne údaje vykázala aj zamestnanosť v poľskom výrobnom sektore. Tá zaznamenala prvý rast od apríla minulého roka.
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