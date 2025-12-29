< sekcia Ekonomika
Aktivita v rakúskom priemyselnom sektore sa v decembri oslabila
Pokles nových objednávok bol najväčší za tri mesiace.
Autor TASR
Viedeň 29. decembra (TASR) - Aktivita v rakúskom priemysle sa v decembri znížila v dôsledku obnoveného poklesu nových objednávok, ktorý bol najväčší za tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu banky UniCredit Bank Austria (Bank Austria).
Index nákupných manažérov (PMI) rakúskeho priemyslu, ktorý Bank Austria zostavuje, v decembri klesol na 49,3 bodu z novembrovej úrovne 50,4 bodu. Hodnota indexu pod hranicou 50 bodov naznačuje zmenšovanie sektora.
Tržby rakúskeho priemyslu z exportu sa znížili a rast produkcie sa spomalil na najslabšiu úroveň za tri mesiace. Priemyselní výrobcovia sú však naďalej optimistickí v súvislosti s výhľadom výroby na najbližších 12 mesiacov.
Prieskum Bank Austria ďalej ukázal, že zamestnanosť v rakúskom priemyselnom odvetví sa zmenšovala už 32 mesiacov v rade. Tempo znižovania počtu zamestnancov však bolo v decembri najpomalšie od mája 2023.
Pokiaľ ide o ceny, prieskum ukázal, že rast cien vstupov sa opäť spomalil, keďže ich tlmila konkurencia medzi dodávateľmi. Výsledkom je, že rakúski výrobcovia takisto znížili ceny svojich produktov, a to už ôsmy mesiac v rade.
