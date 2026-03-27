Aktivita v rakúskom priemysle v marci stúpla najvyššie od mája 2022
Autor TASR
Viedeň 27. marca (TASR) - Aktivita v priemyselnom sektore Rakúska sa v marci dostala do teritória rastu. Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 52,4 bodu z februárových 49,4 bodu. Hodnota indexu nad hranicou 50 bodov signalizuje rast odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcová hodnota PMI rakúskeho priemyslu je najvyššia od mája 2022. Motorom zlepšenia bol rast produkcie a nových objednávok. Dopyt sa zvýšil už druhý mesiac v rade, pričom stúpol najrýchlejším tempom za takmer štyri roky. Firmy však konštatovali, že niektorí zákazníci len urýchlili nákupy, aby si vytvorili zásoby vzhľadom na riziko narušenia dodávok pre konflikt na Blízkom východe. Zároveň sa zintenzívnili inflačné tlaky. Ceny vstupov rekordne vzrástli a dosiahli najvyššiu úroveň od októbra 2022 v dôsledku zdraženia energií, pohonných látok a dopravy. Výrobné ceny sa tiež posilnili, a to najrýchlejším tempom za viac ako tri roky.
Ukazovateľ zamestnanosti v rakúskych priemyselných podnikoch signalizoval pokračovanie znižovania počtu zamestnancov, aj keď pomalším tempom. Výhľad firiem síce celkovo zostal pozitívny, ale index dôvery bol najslabší za šesť mesiacov pre obavy v oblasti budúceho dopytu a rastu cien.
