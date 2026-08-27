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Aktivita v rakúskom spracovateľskom priemysle v auguste stúpla
Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 54,4 bodu z júlových 51,5 bodu.
Autor TASR
Viedeň 27. augusta (TASR) - Rast aktivity v sektore spracovateľského priemyslu Rakúska sa v auguste zrýchlil. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 54,4 bodu z júlových 51,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
PMI je nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast sektora od jeho poklesu, už šiesty mesiac v rade. Jeho augustová hodnota je pritom najvyššia od mája 2022.
Produkcia rakúskeho spracovateľského priemyslu vzrástla štvrtý mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od januára 2022. Nové objednávky sa zväčšili najvýraznejšie za štyri a pol roka, keďže ich podporili objednávky zo zahraničia. Zamestnanosť v odvetví stúpla prvýkrát za viac ako tri roky. Ceny výrobných vstupov sa zvýšili prvýkrát za tri mesiace a rast cien produkcie sa zrýchlil.
Pokiaľ ide o výhľad na najbližších 12 mesiacov, optimizmus rakúskych priemyselných výrobcov sa zvýšil a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň od obdobia pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.
PMI je nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast sektora od jeho poklesu, už šiesty mesiac v rade. Jeho augustová hodnota je pritom najvyššia od mája 2022.
Produkcia rakúskeho spracovateľského priemyslu vzrástla štvrtý mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od januára 2022. Nové objednávky sa zväčšili najvýraznejšie za štyri a pol roka, keďže ich podporili objednávky zo zahraničia. Zamestnanosť v odvetví stúpla prvýkrát za viac ako tri roky. Ceny výrobných vstupov sa zvýšili prvýkrát za tri mesiace a rast cien produkcie sa zrýchlil.
Pokiaľ ide o výhľad na najbližších 12 mesiacov, optimizmus rakúskych priemyselných výrobcov sa zvýšil a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň od obdobia pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.