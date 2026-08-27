Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Ekonomika

Aktivita v rakúskom spracovateľskom priemysle v auguste stúpla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 54,4 bodu z júlových 51,5 bodu.

Autor TASR
Viedeň 27. augusta (TASR) - Rast aktivity v sektore spracovateľského priemyslu Rakúska sa v auguste zrýchlil. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 54,4 bodu z júlových 51,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

PMI je nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast sektora od jeho poklesu, už šiesty mesiac v rade. Jeho augustová hodnota je pritom najvyššia od mája 2022.

Produkcia rakúskeho spracovateľského priemyslu vzrástla štvrtý mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od januára 2022. Nové objednávky sa zväčšili najvýraznejšie za štyri a pol roka, keďže ich podporili objednávky zo zahraničia. Zamestnanosť v odvetví stúpla prvýkrát za viac ako tri roky. Ceny výrobných vstupov sa zvýšili prvýkrát za tri mesiace a rast cien produkcie sa zrýchlil.

Pokiaľ ide o výhľad na najbližších 12 mesiacov, optimizmus rakúskych priemyselných výrobcov sa zvýšil a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň od obdobia pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním