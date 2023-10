Aktivita v rakúskom výrobnom sektore opäť klesla

Viedeň 28. októbra (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v októbri v poklese, 15. mesiac po sebe, tempo poklesu však bolo najslabšie za posledných šesť mesiacov. Pokles sa zmiernil ako pri nových objednávkach, tak v oblasti produkcie aj zamestnanosti. Poukázal na to prieskum spoločnosti S&P Global, o výsledkoch ktorého informovali agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v októbri 41,7 bodu oproti 39,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zmiernenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Hodnota indexu predstavuje najnižšie tempo poklesu od apríla tohto roka, v ktorom index dosiahol 42 bodov. Na druhej strane, aj napriek zmierneniu dosahuje pokles vo výrobnom sektore Rakúska v súčasnom období jednu z najvyšších úrovní v histórii meraní.



K zmierneniu celkového poklesu aktivity vo výrobnom sektore prispeli nové objednávky. Tie síce tiež klesli, avšak najslabším tempom od apríla. Rovnaké to bolo aj v oblasti produkcie a zamestnanosti. Pokračovali v poklese, tempo poklesu však bolo najslabšie za posledných šesť mesiacov.