Aktivita v rakúskom výrobnom sektore sa vrátila k rastu
Prispeli k tomu nové objednávky, ktoré zaznamenali prvý rast za 3,5 roka, ako aj produkcia, ktorá za dané obdobie vykázala najvýraznejšie tempo rastu.
Autor TASR
Viedeň 26. novembra (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore sa po vyše troch rokoch vrátila v novembri k rastu. Prispeli k tomu nové objednávky, ktoré zaznamenali prvý rast za 3,5 roka, ako aj produkcia, ktorá za dané obdobie vykázala najvýraznejšie tempo rastu. Informoval o tom v stredu portál tradingeconomics, ktorý zverejnil výsledky prieskumu S&P Global.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre výrobný sektor dosiahol v novembri 50,4 bodu oproti októbrovej úrovni 48,8 bodu. To znamená návrat aktivity k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to prvý rast aktivity v rakúskom výrobnom sektore od júla 2022.
Podpísala sa pod to produkcia, ako aj nové objednávky. Tie síce zaznamenali iba mierny rast, avšak prvý od mája 2022. Produkcia zasa dosiahla za 3,5 roka najvýraznejšie tempo rastu. Na druhej strane, zamestnanosť pokračuje v poklese a aj z historického pohľadu zotrváva na nízkej úrovni.
