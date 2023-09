Aktivita v rakúskom výrobnom sektore zrýchlila tempo poklesu

Viedeň 27. septembra (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore zaznamenala v septembri ďalší pokles, už 14. mesiac v rade, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na jednu z najvyšších úrovní za posledné tri roky. Príčinou boli najmä nové objednávky, ktoré klesli najvýraznejšie za zhruba 3,5 roka. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil údaje spoločnosti S&P Global.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor klesol v septembri na 39,6 bodu oproti 40,6 bodu v auguste. To znamená zrýchlenie tempa poklesu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Údaj zároveň predstavuje pokles, ktorý patrí k najvýraznejším od apríla 2020.



Vývoj vo výrobnom sektore ovplyvnili najmä nové objednávky, ktoré klesli najprudším tempom od mája 2020. Prudko sa znížili aj nové zahraničné objednávky, pričom v tomto prípade výsledky ovplyvnili objednávky z Nemecka, ktoré je kľúčovým obchodným partnerom Rakúska. To sa odrazilo na vývoji produkcie, ktorá klesla 16. mesiac po sebe. Nepriaznivo sa vyvíjala situácia aj v oblasti zamestnanosti. Tempo rušenia pracovných miest v sektore bolo najvýraznejšie od mája 2020 a firmy dali najavo, že v tomto smere sú do budúcnosti pesimistické.