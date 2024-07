Aktivita v rakúskom výrobnom sektore zrýchlila v júli tempo poklesu

Viedeň 29. júla (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala tento mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Bol to 24. mesiac poklesu po sebe, zároveň najvýraznejší od marca tohto roka, pod čo sa podpísal najmä vývoj nových objednávok. Uviedla to v pondelok spoločnosť S&P Global.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júli 43,1 bodu oproti júnovej hodnote 43,6 bodu. To znamená ďalšie prehĺbenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Najnovšia hodnota indexu predstavuje najnižšiu úroveň od marca tohto roka. Vtedy dosiahol index hodnotu 42,2 bodu.



Vývoj vo výrobnom sektore ovplyvnili najmä nové objednávky. Aj tie klesli v júli najvýraznejšie od marca tohto roka, pričom sa pod to veľkou mierou podpísal stavebný sektor. Výrazne klesli aj nové exportné objednávky.



Pokles v júli zaznamenala aj produkcia. Na rozdiel od vývoja nových objednávok sa však tempo poklesu v rámci tohto ukazovateľa zmiernilo.



Nepriaznivo sa však vyvíjala zamestnanosť vo výrobnom sektore. Počet zamestnancov firiem v tejto oblasti klesol v júli najvýraznejšie od prvého zatvárania podnikov po nástupe pandémie nového koronavírusu.