Aktivita v ruskej výrobe pokračovala v poklese
Autor TASR
Moskva 2. marca (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala vo februári v poklese, rozsah poklesu sa však druhý mesiac po sebe zmiernil. Prispela k tomu stabilizácia nových objednávok. Uviedla to v pondelok spoločnosť S&P Global, ktorej údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol vo februári 49,5 bodu oproti 49,4 bodu v prvom mesiaci roka. To znamená, že aktivita v ruskej výrobe pokračovala v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Na druhej strane, je to najslabšie tempo poklesu za deväťmesačné obdobie, počas ktorého aktivita v ruskom výrobnom sektore klesala.
K zmierneniu poklesu a jeho priblíženiu sa k úrovni stagnácie prispel vývoj v nových objednávkach. Tie sa do veľkej miery stabilizovali, pod čo sa podpísali najmä objednávky na domácom trhu.
Vývoj v nových objednávkach sa odrazil na produkcii, ktorá síce pokračovala v poklese, avšak ten bol najslabší za posledných 12 mesiacov. Nepriaznivo sa však vyvíjala zamestnanosť, ktorá zaznamenala najvýraznejší pokles od júna minulého roka.
