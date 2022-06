Aktivita v ruskom sektore služieb i v celom súkromnom sektore klesla

Moskva 3. júna (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb aj v máji klesla, už tretí mesiac po sebe, pod tlakom západných sankcií a slabého domáceho dopytu. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré prevzala TASR.



Podľa nich sa index nákupných manažérov (PMI) z ruského sektora služieb v máji síce zvýšil na 48,5 bodu zo 44,5 bodu v apríli, ale zostal pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Pokles aktivity odzrkadľuje slabé podmienky domáceho a zahraničného dopytu, pričom celkový prílev novej práce a nových exportných objednávok sa prudko znížili," uviedla S&P Global vo vyhlásení.



Ruská ekonomika je pod silným tlakom po uvalení sankcií Západu v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu 24. februára. Niektorí ekonómovia predpovedajú, že krajina by sa v roku 2022 mohla prepadnúť do najhoršej recesie za viac ako dve desaťročia.



Spoločnosti poskytujúce služby označili za jednu z hlavných príčin poklesu aktivity minulý mesiac zníženú kúpnu silu ruských spotrebiteľov.



S úbytkom nových objednávok klesla úroveň nevybavených obchodov najrýchlejším tempom od začiatku pandémie nového koronavírusu na jar 2020 a firmy pokračovali v prepúšťaní zamestnancov.



Spoločnosť S&P Global informovala tiež, že aj kombinovaný PMI pre celý súkromný sektor v Rusku, ktorý zahŕňa sektor služieb aj výroby, v máji 2022 vzrástol na 48,2 zo 44,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, ale už tretí mesiac sa pohybuje pod hranicou 50 bodov.



Napriek tomu slabnúce inflačné tlaky a nádeje na zlepšenie podmienok v nasledujúcom roku posunuli podnikateľskú dôveru na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov, dodala spoločnosť S&P Global.