Aktivita v ruskom sektore služieb naďalej klesá
Autor TASR
Moskva 6. mája (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala v apríli v poklese, druhý mesiac v rade, tempo poklesu však bolo miernejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, o ktorých informoval portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov pre ruský sektor služieb dosiahol v apríli 49,7 bodu oproti marcovej hodnote 49,5 bodu. Napriek rastu indexu to naďalej predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo.
Za pokračujúcim poklesom aktivity v nevýrobnom sektore Ruska je najmä pokles produkcie. To je zasa dôsledok nižšieho dopytu.
Nové objednávky klesli prvýkrát za posledných šesť mesiacov, aj keď iba mierne. Avšak už v marci sa k poklesu priblížili, keď vykázali stagnáciu. V reakcii na nižšie nové objednávky firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, tempo prepúšťania však bolo miernejšie než v marci.
