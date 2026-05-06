Streda 6. máj 2026
Aktivita v ruskom sektore služieb naďalej klesá

Na archívnej snímke z 28. februára 2022 bankovky rubľa a eurové bankovky sú na stole v Mníchove. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 6. mája (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala v apríli v poklese, druhý mesiac v rade, tempo poklesu však bolo miernejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, o ktorých informoval portál tradingeconomics.

Index nákupných manažérov pre ruský sektor služieb dosiahol v apríli 49,7 bodu oproti marcovej hodnote 49,5 bodu. Napriek rastu indexu to naďalej predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo.

Za pokračujúcim poklesom aktivity v nevýrobnom sektore Ruska je najmä pokles produkcie. To je zasa dôsledok nižšieho dopytu.

Nové objednávky klesli prvýkrát za posledných šesť mesiacov, aj keď iba mierne. Avšak už v marci sa k poklesu priblížili, keď vykázali stagnáciu. V reakcii na nižšie nové objednávky firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, tempo prepúšťania však bolo miernejšie než v marci.
