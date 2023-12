Aktivita v ruskom sektore služieb rástla najslabšie za 10 mesiacov

Moskva 5. decembra (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala v novembri v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných 10 mesiacov. Uviedla to spoločnosť S&P Global, ktorá ako dôvod uviedla slabý rast nových objednávok. Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský sektor služieb dosiahol v novembri 52,2 bodu oproti októbrovej hodnote 53,6 bodu. To predstavuje ďalší rast, jeho tempo sa však spomalilo, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Novembrový údaj zároveň znamená najslabšie tempo rastu aktivity v ruskej nevýrobnej oblasti od januára tohto roka.



Za slabším rastom aktivity v sektore sú najmä nové objednávky. Tie síce vzrástli, avšak najpomalším tempom od mája. Dôvodom je znižujúca sa kúpna sila v Rusku.



Na druhej strane, zahraničný dopyt zaznamenal výrazný rast, pričom jeho tempo bolo jedno z najvyšších za posledných deväť rokov, za ktoré sa tieto údaje zverejňujú. Podpísal sa pod to najmä dopyt zo susedných krajín.