Aktivita v ruskom sektore služieb rástla
Rast bol najvýraznejší za posledný rok.
Autor TASR
Moskva 4. februára (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb rástla aj v januári, už štvrtý mesiac v rade, pričom rast bol najvýraznejší za posledný rok. K zrýchleniu aktivity v službách prispel výraznejší rast v oblasti nových objednávok aj produkcie. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje S&P Global.
Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský sektor služieb dosiahol v januári 53,1 bodu. Na porovnanie, v decembri vykázal index hodnotu 52,3 bodu. Údaje tak poukazujú na zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najvýraznejší rast aktivity v ruskom sektore služieb od januára minulého roka.
Rýchlejšie rástli nové objednávky, ako aj produkcia. To sa pozitívne odrazilo na zamestnanosti, ktorá sa v januári vrátila k rastu.
