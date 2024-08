Aktivita v ruskom sektore služieb sa v júli vrátila k rastu

Moskva 5. augusta (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb sa po dvoch mesiacoch vrátila v júli k rastu. Podporil ju najmä výraznejší dopyt, čo sa odrazilo aj na zvyšovaní počtu zamestnancov v oblasti. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský nevýrobný sektor dosiahol v júli 51,1 bodu oproti júnovej hodnote 47,6 bodu, ktorá predstavovala 18-mesačné minimum. Júlový údaj znamená návrat aktivity v službách k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to prvý rast za tri mesiace a najvýraznejší od marca, v ktorom index dosiahol 51,4 bodu.



Návrat k rastu podporili nové objednávky, ktoré rástli najprudšie od apríla. V reakcii na to sa zvýšila produkcia a navyše, firmy zvýšili počty svojich zamestnancov, a to najviac od marca.



Vývoj v sektore služieb sa spolu s vývojom vo výrobe odrazili na situácii v celom ruskom súkromnom sektore. Ten sa rovnako vrátil v júli k rastu. Takzvaný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Rusku v júli 51,9 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 49,8 bodu.