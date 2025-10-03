Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Ekonomika

Aktivita v ruskom sektore služieb v septembri prudko klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nové objednávky klesli najvýraznejšie od decembra 2022. Podniky zúčastnené na prieskume označili za hlavné príčiny klesajúce počty zákazníkov a slabšiu kúpnu silu.

Autor TASR
Moskva 3. októbra (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb zaznamenala v septembri najstrmší prepad od konca roka 2022. Index nákupných manažérov (PMI) v odvetví, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, klesol na 47 bodov z augustovej hodnoty 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nové objednávky klesli najvýraznejšie od decembra 2022. Podniky zúčastnené na prieskume označili za hlavné príčiny klesajúce počty zákazníkov a slabšiu kúpnu silu. Zamestnanosť v odvetví napriek tomu rástla najrýchlejším tempom od januára 2024. Vstupné náklady zaznamenali najsilnejší rast za päť mesiacov, čo odrážalo vyššie náklady na dodávateľov, mzdy a energie. Firmy však znižovali svoje predajné ceny, aby si udržali konkurencieschopnosť, uviedla spoločnosť S&P Global.

Zložený index PMI, ktorý zahŕňa sektor služieb aj spracovateľský priemysel, v septembri klesol na 46,6 bodu z augustových 49,1 bodu, čo signalizuje najprudší pokles aktivity v ruskom súkromnom sektore od októbra 2022.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite