Aktivita v ruskom sektore služieb zaznamenala rast, prvý za 5 mesiacov

Moskva 3. marca (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb sa po štyroch mesiacoch poklesu vrátila vo februári k rastu. Prispelo k tomu opätovné zvýšenie nových objednávok a priaznivejšie vyhliadky na tento rok. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje S&P Global.



Index nákupných manažérov ruského sektora služieb dosiahol vo februári 53,1 bodu oproti 48,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše túto hranicu prekonal index prvýkrát od septembra minulého roka.



Pod priaznivé údaje, čo sa týka aktivity v oblasti ruského sektora služieb, sa podpísali nové objednávky. Tie zaznamenali najvýraznejšie tempo rastu od augusta minulého roka. Na druhej strane nové exportné objednávky pokračovali vo februári v poklese, čo je zasa dôsledok zredukovania zákazníckej základne po uvalení západných sankcií na Rusko za vojnu na Ukrajine. Pozitívom však je, že tempo poklesu nových exportných objednávok bolo vo februári najslabšie za celé 12-mesačné obdobie poklesu.



Zvýšený domáci dopyt viedol k rastu zamestnanosti v sektore. Aj keď rast bol iba mierny, bol prvý za posledných sedem mesiacov.



Vývoj v sektore služieb a vo výrobnom sektore, za ktorý boli údaje zverejnené už 1. marca, sa odrazil na celkovom súkromnom sektore Ruska. Takzvaný kompozitný index, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj služby, dosiahol vo februári 53,1 bodu, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka predstavoval 49,7 bodu. To znamená, že aj aktivita v celom súkromnom sektore po januárovom poklese opäť rástla.