Aktivita v ruskom spracovateľskom odvetví v máji opäť klesla
Index nákupných manažérov (PMI) pre ruské výrobné odvetvie podľa S&P Global v máji vzrástol na 48,8 bodu z aprílovej hodnoty 48,1 bodu.
Autor TASR
Moskva 1. júna (TASR) - Aktivita v ruskom spracovateľskom priemysle v máji opäť klesla, hoci miernejším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na prieskum spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) pre ruské výrobné odvetvie podľa S&P Global v máji vzrástol na 48,8 bodu z aprílovej hodnoty 48,1 bodu. Zotrval tak pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Najnovšie údaje poukazujú na opätovný pokles kondície v sektore výroby tovarov, aj keď najmiernejší za posledné tri mesiace, uviedla spoločnosť S&P. Tempo rastu vstupných nákladov sa zároveň výrazne zrýchlilo. Objem produkcie sa na druhej strane po 14-mesačnom poklese v máji opäť zvýšil. Nárast bol však len nepatrný, pričom účastníci prieskumu ho vo všeobecnosti pripisovali zníženému objemu nevybavených objednávok.
