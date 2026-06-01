Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Ekonomika

Aktivita v ruskom spracovateľskom odvetví v máji opäť klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index nákupných manažérov (PMI) pre ruské výrobné odvetvie podľa S&P Global v máji vzrástol na 48,8 bodu z aprílovej hodnoty 48,1 bodu.

Autor TASR
Moskva 1. júna (TASR) - Aktivita v ruskom spracovateľskom priemysle v máji opäť klesla, hoci miernejším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na prieskum spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov (PMI) pre ruské výrobné odvetvie podľa S&P Global v máji vzrástol na 48,8 bodu z aprílovej hodnoty 48,1 bodu. Zotrval tak pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Najnovšie údaje poukazujú na opätovný pokles kondície v sektore výroby tovarov, aj keď najmiernejší za posledné tri mesiace, uviedla spoločnosť S&P. Tempo rastu vstupných nákladov sa zároveň výrazne zrýchlilo. Objem produkcie sa na druhej strane po 14-mesačnom poklese v máji opäť zvýšil. Nárast bol však len nepatrný, pričom účastníci prieskumu ho vo všeobecnosti pripisovali zníženému objemu nevybavených objednávok.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?