Aktivita v ruskom súkromnom sektore klesla po prvý raz v tomto roku

Moskva 3. septembra (TASR) - Aktivita v ruskom súkromnom sektore zaznamenala v auguste pokles, prvý v tomto roku. Podpísal sa pod to nepriaznivý vývoj vo výrobnom sektore i v sektore služieb, pričom v obidvoch prípadoch aktivita klesla.



Ako v piatok informovala spoločnosť IHS Markit, kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 48,2 bodu oproti júlovej úrovni 51,7 bodu. To znamená pokles v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvé skĺznutie indexu pod 50-bodovú hranicu od začiatku roka.



Výsledky v celkovom súkromnom sektore kopírujú vývoj vo výrobnom sektore i v sektore služieb. IHS Markit v piatok uviedla, že index nákupných manažérov v sektore služieb dosiahol v auguste 49,3 bodu, zatiaľ čo v júli zaznamenal 53,5 bodu. Aj v tomto prípade to bol prvý pokles v tomto roku.



Navyše už v priebehu týždňa spoločnosť informovala, že index nákupných manažérov pre ruský výrobný sektor dosiahol v auguste 46,5 bodu oproti 47,5 bodu v júli. Aktivita v ruskom výrobnom sektore tak klesla už tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie od novembra minulého roka.