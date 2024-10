Aktivita v ruskom súkromnom sektore klesla na takmer dvojročné minimum

Moskva 3. októbra (TASR) - Aktivita v ruskom súkromnom sektore zaznamenala v septembri pokles, prvý za tri mesiace a zároveň najprudší za takmer dva roky. Dôvodom je pokles aktivity vo výrobnom sektore, prvý za 2,5 roka, ako aj výrazné spomalenie rastu v oblasti služieb. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje spoločnosti S&P Global.



Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje ruský výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v septembri 49,4 bodu. To je výrazný pokles oproti augustu, v ktorom kompozitný index predstavoval 52,1 bodu. Zároveň to predstavuje pokles aktivity v sektore po predchádzajúcom raste, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to prvý pokles aktivity v ruskom súkromnom sektore od júna tohto roka a najvýraznejší od decembra 2022. Príčinou je najmä vývoj vo výrobnom sektore, ktorý v septembri zaznamenal prvý pokles od apríla 2022. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol minulý mesiac 49,5 bodu, zatiaľ čo v auguste to bolo 52,1 bodu.



Navyše, rast aktivity v sektore služieb sa výrazne spomalil. V auguste dosiahol príslušný index 52,3 bodu, v septembri iba 50,5 bodu. Nové objednávky v tejto oblasti síce pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo. V dôsledku toho slabšie rástla aj zamestnanosť, pričom rast v tejto oblasti bol najslabší za sedem mesiacov.