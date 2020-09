Aktivita v ruskom súkromnom sektore narástla najviac od roku 2017

Moskva 6. septembra (TASR) - Ruský sektor služieb pokračoval minulý mesiac vo výraznom raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. Napriek tomu aktivita v celkovom súkromnom sektore vzrástla najvýraznejším tempom za viac než tri roky. Uviedla to koncom tohto týždňa spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský sektor služieb dosiahol v auguste 58,2 bodu. V júli predstavoval 58,5 bodu. To znamená spomalenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pod spomalenie rastu aktivity v ruskom sektore služieb sa podpísali najmä nové objednávky, ktoré zaznamenali miernejší rast než v predchádzajúcom mesiaci. Rast nových objednávok podporoval najmä domáci dopyt. Naopak, nové exportné objednávky klesli šiesty mesiac po sebe.



Zložený index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje vývoj vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, sa však v auguste zvýšil z 56,8 bodu na 57,3 bodu. To znamená zrýchlenie rastu v celkovom súkromnom sektore. Augustová hodnota bola pritom najvyššia od začiatku roka 2017.



Okrem pokračujúceho rastu sektora služieb k tomu prispel aj výrobný sektor, ktorý sa v auguste vrátil k rastu. Index nákupných manažérov pre ruský výrobný sektor dosiahol minulý mesiac 51,1 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 48,4 bodu, teda pokles aktivity v sektore.