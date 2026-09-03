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Aktivita v ruskom súkromnom sektore sa v auguste vrátila k rastu
Výrazne sa pod to podpísala situácia v sektore služieb.
Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Aktivita v ruskom súkromnom sektore sa v auguste vrátila k rastu. Je to prvý rast aktivity v tejto oblasti za šesť mesiacov. Výrazne sa pod to podpísala situácia v sektore služieb, ktorý rovnako zaznamenal v auguste návrat k rastu a vykompenzoval pokles v segmente výroby. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu v ruskej výrobe aj v oblasti služieb, dosiahol za august 50,6 bodu oproti júlovej hodnote 49,6 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najvyššia hodnota od februára, čo bol do augusta posledný mesiac, v ktorom aktivita v ruskom súkromnom sektore rástla.
Prispel k tomu sektor služieb, kde príslušný index nákupných manažérov rovnako poukázal na návrat k rastu. Dosiahol 51,3 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 49 bodov. K rastu sa vrátili nové objednávky a zlepšila sa situácia aj v oblasti zamestnanosti. Firmy síce naďalej znižujú počet zamestnancov, tempo prepúšťania je však miernejšie než v predchádzajúcich mesiacoch.
Sektor služieb tak vykompenzoval vývoj vo výrobnom sektore, v ktorom aktivita po júlovom raste klesla. Príslušný index dosiahol 48,8 bodu oproti júlovej hodnote 50,7 bodu, ktorá predstavovala najvyššiu aktivitu v ruskom výrobnom sektore za posledného 1,5 roka.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu v ruskej výrobe aj v oblasti služieb, dosiahol za august 50,6 bodu oproti júlovej hodnote 49,6 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najvyššia hodnota od februára, čo bol do augusta posledný mesiac, v ktorom aktivita v ruskom súkromnom sektore rástla.
Prispel k tomu sektor služieb, kde príslušný index nákupných manažérov rovnako poukázal na návrat k rastu. Dosiahol 51,3 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 49 bodov. K rastu sa vrátili nové objednávky a zlepšila sa situácia aj v oblasti zamestnanosti. Firmy síce naďalej znižujú počet zamestnancov, tempo prepúšťania je však miernejšie než v predchádzajúcich mesiacoch.
Sektor služieb tak vykompenzoval vývoj vo výrobnom sektore, v ktorom aktivita po júlovom raste klesla. Príslušný index dosiahol 48,8 bodu oproti júlovej hodnote 50,7 bodu, ktorá predstavovala najvyššiu aktivitu v ruskom výrobnom sektore za posledného 1,5 roka.