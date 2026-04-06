< sekcia Ekonomika
Aktivita v ruskom súkromnom sektore v marci po pol roku klesla
Autor TASR
Moskva 6. apríla (TASR) - Aktivita v ruskom súkromnom sektore zaznamenala v marci pokles, prvý za pol roka. Pokles vykázal výrobný sektor, ako aj služby, pričom aj v ich prípade to znamená prvý pokles za šesť mesiacov. Uviedla to spoločnosť S&P Global, ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v marci 48,8 bodu oproti februárovej hodnote 50,8 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore, zatiaľ čo vo februári ešte mierne rástla, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Pre Rusko to predstavuje prvý pokles aktivity v súkromnom sektore od septembra minulého roka. Situáciu v sektore negatívne ovplyvnil pokles nových objednávok, najmä vo výrobe. Klesla však aj produkcia, a to ako vo výrobe, tak v službách. Celkový index nákupných manažérov pre sektor služieb, ktorý poukazuje na aktivitu v sektore, klesol potom z februárovej hodnoty 51,3 bodu na 49,5 bodu.
Navyše, firmy znížili počet zamestnancov, rovnako vo výrobnom sektore, ako aj v sektore služieb. Prepúšťali napriek tomu, že objem nevybavených objednávok sa zvýšil. V samotnom sektore služieb klesla zamestnanosť druhý mesiac v rade, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie od januára 2023.
