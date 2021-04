Aktivita v ruskom súkromnom sektore vzrástla najvýraznejšie od leta

Moskva 5. apríla (TASR) - Ruský sektor služieb zaznamenal najvýraznejšie tempo rastu za posledných sedem mesiacov a prispel k zrýchleniu rastu celého súkromného sektora, ktorý dosiahol rovnako 7-mesačné maximum. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský sektor služieb dosiahol v marci 55,8 bodu oproti 52,2 bodu vo februári. To znamená prudké zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ako dodala IHS Markit, je to najvýraznejší rast sektora služieb od augusta minulého roka.



Pod výrazné zrýchlenie rastu sektora služieb sa podpísal najmä zvýšený dopyt po zmiernení obmedzení prijatých v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Napríklad zahraničný dopyt zaznamenal prvý rast za viac než rok, pričom rast bol najprudší od októbra 2019. Zároveň sa zvýšila zamestnanosť v sektore, ktorá vzrástla druhý mesiac po sebe.



Vývoj v sektore služieb prispel k zrýchleniu rastu celkového ruského súkromného sektora. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v marci 54,6 bodu, zatiaľ čo vo februári predstavoval 52,6 bodu. Podobne ako v prípade indexu nákupných manažérov v sektore služieb aj kompozitný index dosiahol najvyššiu hodnotu od augusta 2020.