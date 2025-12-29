< sekcia Ekonomika
Aktivita v ruskom výrobnom odvetví v decembri klesla
Znížila sa výroba aj objem nových objednávok.
Autor TASR
Moskva 29. decembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom odvetví v Rusku klesla v decembri najvýraznejšie od začiatku vojny proti Ukrajine takmer pred štyrmi rokmi. Znížila sa výroba aj objem nových objednávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prieskum spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor podľa údajov S&P Global klesol na 48,1 bodu z novembrovej hodnoty 48,3 bodu. Pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa ukazovateľ ocitol už siedmy mesiac po sebe. Produkcia klesla desiaty mesiac v rade. Na dopyt podľa oslovených spoločností negatívne vplývala oslabená kúpna sila zákazníkov. Počet zamestnancov v odvetví klesol tretíkrát za posledné štyri mesiace. Nákupné ceny zároveň rástli najrýchlejším tempom od marca.
Od začiatku vojny na Ukrajine trpí Rusko akútnym nedostatkom pracovnej sily, keďže do armády vstúpili státisíce ľudí. Veľkorysé príspevky dobrovoľníkom zároveň vyvolali tlak na rast miezd. Ruskí výrobcovia okrem toho v dôsledku západných sankcií stratili prístup na dôležité exportné trhy.
