Aktivita v ruskom výrobnom sektore klesla šiesty mesiac v rade
Autor TASR
Moskva 1. decembra (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v poklese, už šiesty mesiac po sebe, tempo poklesu sa však mierne spomalilo. Dôvodom ďalšieho poklesu aktivity vo výrobe bola produkcia, ktorá klesla najprudšie za 3,5 roka, za zmiernením jeho tempa boli zasa nové objednávky. Tie klesli najslabším tempom za pol roka. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil nové údaje spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v novembri 48,3 bodu oproti 48 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zmiernenie tempa poklesu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Aktivita v ruskej výrobe je však pod touto hranicou už od júna.
Nepriaznivo sa vyvíjala produkcia, ktorá zaznamenala najvýraznejší pokles od apríla 2022. Situáciu však čiastočne vylepšili nové objednávky, ktoré síce pokračovali v poklese, avšak najslabším tempom za šesť mesiacov. Potiahli ich domáce objednávky, zatiaľ čo exportné objednávky sa po predchádzajúcom raste vrátili k poklesu.
Pozitívne sa vyvíjala zamestnanosť vo výrobe. Tá vzrástla v novembri najvýraznejším tempom od júla 2024.
