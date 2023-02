Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala vo výraznom raste

Moskva 1. februára (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v januári vo výraznom raste, aj keď tempo rastu sa v porovnaní s decembrom spomalilo. Uviedla to v stredu spoločnosť S&P Global, ktorej údaje zverejnil server RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global dosiahol v januári 52,6 bodu oproti 53 bodom v decembri. To znamená mierne spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, stále je to však solídne tempo.



K pokračovaniu výrazného rastu aktivity vo výrobe prispeli nové objednávky. Tie zaznamenali najvyšší rast od apríla 2019, pričom sa pod to podpísal domáci trh, keďže zahraničné objednávky klesajú v dôsledku sankcií po invázii Ruska na Ukrajinu. Nové exportné objednávky klesli v januári 12. mesiac po sebe.



V reakcii na zvýšené nové objednávky zaznamenala rast aj produkcia, aj keď tempo jej rastu bolo miernejšie. Na druhej strane zamestnanosť v ruskom výrobnom sektore vzrástla najvýraznejšie od februára 2011.