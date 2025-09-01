< sekcia Ekonomika
Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v auguste v poklese
Klesli nové objednávky aj produkcia, pričom napríklad nové exportné objednávky zaznamenali pokles v piatich za posledných šesť mesiacov.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v poklese aj v auguste, už tretí mesiac po sebe. Klesli nové objednávky aj produkcia, tempo poklesu sa však spomalilo. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Index nákupných manažérov v ruskom výrobnom sektore dosiahol v auguste 48,7 bodu po júlovej hodnote 47 bodov. Znamená to, že aktivita vo výrobe naďalej pokračuje v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo.
Klesli nové objednávky aj produkcia, pričom napríklad nové exportné objednávky zaznamenali pokles v piatich za posledných šesť mesiacov. Na druhej strane, celkový pokles nových objednávok bol najslabší od mája. Aj tempo poklesu produkcie bolo miernejšie než v júli, navyše, zamestnanosť v sektore sa vrátila k rastu.
