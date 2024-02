Aktivita v ruskom výrobnom sektore rástla najslabšie za šesť mesiacov

Moskva 1. februára (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala na začiatku tohto roka v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných šesť mesiacov. Uviedla to vo štvrtok agentúra S&P Global, ktorej výsledky prieskumu zverejnil portál RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v januári 52,4 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 54,6 bodu. Napriek poklesu indexu to stále znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo rastu sa však výrazne spomalilo, pričom rast bol najslabší od júla minulého roka.



Za zhoršením vývoja aktivity vo výrobnom sektore sú nové objednávky, ktoré síce vzrástli, avšak slabším tempom. To sa odrazilo aj na produkcii, ktorej rast sa v porovnaní s decembrom (v ňom bolo tempo rastu produkcie najvýraznejšie za sedem mesiacov) spomalil. Vývoj v oblasti zamestnanosti vo výrobnom sektore sa na začiatku roka v porovnaní s decembrom príliš nemenil.