Aktivita v ruskom výrobnom sektore rástla najrýchlejšie za 7 rokov

Moskva 1. marca (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac najprudšie tempo rastu za viac než sedem rokov. Podporil ju prudký rast nových objednávok aj produkcie. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnila agentúra S&P Global. Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol vo februári 54,7 bodu oproti 52,4 bodu v prvom mesiaci roka. Znamená to prudké zrýchlenie tempa rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, navyše, je to najvýraznejší rast aktivity od januára 2017.



Aktivitu v sektore výrazne podporili nové objednávky. Tie vzrástli najprudšie od marca 2011, k čomu prispel najmä zvýšený domáci dopyt. Na druhej strane, dopyt zo zahraničia klesol, a to najvýraznejšie za takmer rok.



V reakcii na vývoj nových objednávok vzrástla aj produkcia, pričom tá zaznamenala najprudší rast od marca 2019. To zároveň viedlo k zvýšeniu zamestnanosti v sektore.