Aktivita v ruskom výrobnom sektore rástla najslabšie za pol roka

Moskva 1. augusta (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v júli v raste, jeho tempo však bolo najslabšie za šesť mesiacov. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť S&P Global s tým, že pomalšie rástli nové objednávky aj produkcia. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov pre ruský výrobný sektor klesol v júli z júnovej hodnoty 54,9 bodu na 53,6 bodu. To je najnižšia hodnota od januára tohto roka. Aj naďalej to predstavuje rast aktivity v sektore avšak slabší, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pod júlový vývoj sa podpísali ako nové objednávky, tak produkcia. Nové objednávky síce naďalej rástli, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za posledný rok. Navyše, nové exportné objednávky sa v dôsledku slabšieho dopytu na kľúčových zahraničných trhoch vrátili v júli k poklesu.



V dôsledku pomalšieho rastu nových objednávok sa v júli spomalil rast produkcie. Ten bol najslabší od januára tohto roka.