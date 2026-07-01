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Aktivita v ruskom výrobnom sektore sa po vyše roku vrátila k rastu
Index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti májovej hodnote 48,8 bodu.
Autor TASR
Moskva 1. júla (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore sa minulý mesiac vrátila k rastu, prvýkrát za viac než rok. Prispela k tomu najmä produkcia, ktorá rástla najvýraznejším tempom za približne 1,5 roka. Údaje S&P Global zverejnila agentúra Reuters.
Index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti májovej hodnote 48,8 bodu. Znamená to návrat k miernemu rastu po výraznom poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvý rast aktivity v ruskej výrobe od mája 2025.
Za návratom k rastu je najmä produkcia. Tá zaznamenala rast druhý mesiac po sebe, pričom tempo jej rastu bolo najprudšie od januára 2025.
Lepšie sa však vyvíjali aj nové objednávky. Tie sa po poklese v predchádzajúcich 12 mesiacoch v júni stabilizovali. Pomohli im objednávky na domácom trhu, keďže nové zahraničné objednávky klesli ôsmy mesiac v rade a najvýraznejšie od septembra minulého roka.
Index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v júni 50,3 bodu oproti májovej hodnote 48,8 bodu. Znamená to návrat k miernemu rastu po výraznom poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvý rast aktivity v ruskej výrobe od mája 2025.
Za návratom k rastu je najmä produkcia. Tá zaznamenala rast druhý mesiac po sebe, pričom tempo jej rastu bolo najprudšie od januára 2025.
Lepšie sa však vyvíjali aj nové objednávky. Tie sa po poklese v predchádzajúcich 12 mesiacoch v júni stabilizovali. Pomohli im objednávky na domácom trhu, keďže nové zahraničné objednávky klesli ôsmy mesiac v rade a najvýraznejšie od septembra minulého roka.