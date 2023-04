Aktivita v ruskom výrobnom sektore sa spomalila, naďalej je vysoká

Moskva 3. apríla (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore pokračovala v marci vo výraznom raste, aj keď tempo rastu sa mierne spomalilo. Dôvodom bol miernejší rast nových objednávok, produkcia však naopak zaznamenala zrýchlenie tempa rastu. Uviedol to server RTTNews, ktorý zverejnil údaje spoločnosti S&P Global.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v marci 53,2 bodu oproti februárovej hodnote 53,6 bodu. To znamená spomalenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Napriek poklesu indexu je však rast aktivity v ruskom výrobnom sektore stále vysoký, jeden z najvyšších od januára 2017.



Prispel k tomu najvýraznejší rast produkcie za posledné tri mesiace. Rast celkových nových objednávok sa síce spomalil, bol však stále výrazný, druhý najvyšší od apríla 2019.



Na druhej strane, nové exportné objednávky klesli, a to najvýraznejšie od začiatku roka. Dôvodom je vojna na Ukrajine a s ňou spojené sankcie Západu voči Rusku.